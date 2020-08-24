Федорчук: Луческу не сможет резко изменить игру Динамо, это не Шахтер по финансам

"Сейчас Динамо–- это вовсе не Шахтер 2004-2005 годов по финансам. Учитывая то, что требуется большая группа людей, чтобы провести ротацию, селекцию, а средств нет. Поэтому у меня большие сомнения относительно того, что он сможет резко изменить игру команды.

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Даже эти контрольные игры, когда он начинает проверять молодежь. Может со стороны болельщиков это и выглядит красиво, что он заботится о подрастающем поколении. Но вспоминая, как он работал в Шахтере, он молодых игнорировал априори", – цитирует Федорчука РБК-Украина.

Напомним, Луческу дебютировал у руля Динамо с победы, переиграв Олимпик (4:1).

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