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Федорчук – о работе VAR: Наш чемпионат еще не готов к таким судейским решениям

15:43 22 Читати українською
Федорчук – о работе VAR: Наш чемпионат еще не готов к таким судейским решениям
Валерий Федорчук / Фото из открытых источников

Полузащитник Мариуполя Валерий Федорчук раскритиковал работу VAR в украинской Премьер-лиге.

64’ Алексей Хобленко
90’ Владислав Супряга
 
64’ Алексей Хобленко
90’ Владислав Супряга

"Много говорить не хочется. Но опять VAR... Наверное, весь наш чемпионат еще не готов к таким судейским решеням. Я думаю, надо работать с клубами, объяснить те или иные моменты, а не раздавать карточки направо и налево.

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Вы же видите, что сейчас за любое касание дают желтые или красные карточки. Это касается не только Мариуполя. Посмотрите, в каждом туре по 2-3 удаления. Это минимум. Такого никогда не было. Возможно, сейчас не до футбола через коронавирус. Но когда все вернется в нормальное русло, думаю, нужно будет пересмотреть все эти моменты и объяснить нам, футболистам, все тонкости, нюансы для того, чтобы был нормальный футбол", – цитирует Федорчука официальный сайт Мариуполя.

Напомним, в матче 23-го тура УПЛ Мариуполь второй раз подряд уступил СК Днепр-1. Результативными выстрелами отметились Алексей Хобленко (с пенальти) и Владислав Супряга.

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Теги
Видеоассистент арбитра (VAR) СК Днепр-1 - Мариуполь Валерий Федорчук Валерий Федорчук Мариуполь Мариуполь Видеопомощник арбитра
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