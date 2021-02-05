"Обе игры провели хорошо. Даже несмотря на то, что в игре с Олимпиком не удалось добыть положительный результат. Доволен действиями молодых футболистов в этом спарринге. Во многих моментах они контролировали игру, и сыграли на равных с представителем УПЛ.

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Некоторые игроки впервые в своей карьере играли против команды Премьер-лиги. Специально предоставили им такую ​​возможность, чтобы видеть их потенциал и характер. Насчет второго матча: брестский Рух – хорошая команда. Они сыграли вничью с Колосом, владея в той игре инициативой. Соперник создавал опасные моменты и у наших ворот. Также хорошо работала их линия обороны, которая подстраховывала своего вратаря в некоторых эпизодах.

Но мы изучили их игру и выполнили на поле почти все, о чем договаривались. Достичь успеха нам помог быстрый забитый гол. Это позволило довести матч до логического завершения. Хотя счет мог быть куда больше.

Доволен тренировочными сборами. У нас были все условия для подготовительного процесса. Качественные спарринги, ни одного лишнего. Все команды серьезного уровня. Все, что запланировали, то и выполнили", – поделился Федык в комментарии офіційному сайту Руха.

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