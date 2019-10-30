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Федерация футбола Чили приостановила все внутренние соревнования

00:51 22 Читати українською
Федерация футбола Чили приостановила все внутренние соревнования
Сборная Чили / Фото из открытых источников

В связи с беспорядками чилийские функционеры решили поставить на паузу все футбольные события в стране.

В Чили местная федерация приняла решение приостановить проведение всех турниров в стране, сообщает ANFP. Речь идет обо всех соревнованиях под эгидой федерации, в том числе молодежных и женских чемпионатов.

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Решение связано с беспорядками в стране, которые обусловлены недовольством жителей экономической ситуацией в стране и проведением реформ. Недовольство населения вызвало подорожание цен на проезд в метро, а затем протесты переросли в массовые демонстрации. За две недели протестов в Чили погибло 20 человек.

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