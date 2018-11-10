Федецкий: К Карпатам вернулась удача

Капитан Карпат Артем Федецкий поделился ожиданиями от матча львовского клуба против Зари.

"Заря – хорошая команда. Луганчанам немного не повезло с попаданием в групповой этап Лиги Европы. Конечно, это будет достаточно непростой матч, поскольку они не один год играют вместе, бьются друг за друга.

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Но я вижу, что к нам вернулась удача. Это демонстрируют последние результаты. Улучшилась ситуация в аспектах сыгранности и взаимопонимания. Поэтому ожидаю очень интересного матча", – сказал Федецкий телеканалу Футбол.

Отметим, матч 15-го тура УПЛ Заря – Карпаты состоится сегодня в 17:00.

Заря – Карпаты: анонс матча УПЛ