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Федецкий: Задача на сезон должна храниться внутри коллектива

18 июля 06:00 7 Читати українською
Федецкий: Задача на сезон должна храниться внутри коллектива
Артем Федецкий / ФК Карпаты

Защитник Карпат Артем Федецкий прокомментировал готовность команды к сезону 2018/2019.

"Задача на сезон должна храниться внутри коллектива, а не выноситься на всеобщее обозрение.

Главное, что мы сумели сохранить тот состав, который был в конце прошлого чемпионата. Атмосфера в команде только способствует тому, чтобы достигать положительных результатов.

Повторюсь, хотим вернуть болельщиков на стадион. Помню Карпаты 7-8 лет назад и понимаю, что переполненный стадион Украина вызывает невероятные эмоции", – цитирует футболиста официальный сайт Карпат.

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Артем Федецкий Артем Федецкий Карпаты Карпаты
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