"Мы играли с запорожским Металлургом, тогда еще, помню, Макс Коваль стоял в воротах. Мы с Тлумаком в комнате. За два часа до матча звонок. Смотрю: "Приемная Рината Ахметова". Девочка спрашивает: "Артем, здравствуйте! С вами хочет поговорить Ринат Леонидович Ахметов. Я вас соединю, вы не заняты?". Я говорю: "Вы что шутите, куда занят? Конечно, свободен".

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Ахметов стал спрашивать, как дела. В этом плане он очень футбольный человек. Сколько у меня было моментов с Карпатами, недоразумений с Дыминским – всегда Ахметов звонил, интересовался, где-то становился на защиту. И тут мне говорит: "В следующем туре вы играете с Динамо. Нам нужна помощь Карпат. Знаем, что во Львове любой команде тяжело. Мы готовы помочь".

Тогда Шахтер был на два очка впереди, но оставалось 4-5 туров и впереди матч с Динамо в Киеве. Сумма была 500 тысяч долларов за победу и 300 тысяч за ничью. Я хотел пошутить, говорю: "Ринат Леонидович, это за Металлург?". Он улыбается: "Нет, за Динамо". После матча я взял 300, Тлумак – 200 и мы поехали на базу делить с ребятами.

Кононов сказал: "Ребята, деньги ваши – делите". Дыминскому не звонил, потому что тогда команда ничего не получила бы от клуба. У нас премиальные были 2 тысячи дома и 2,5 или 3 тысячи – на выезде. Это для тех, кто играл. Кто выходил на замену – меньше 25% не получали", – сказал Федецкий в программе "Пряма червона".

Напомним, в матче УПЛ, состоявшемся 24 апреля 2010 года, Карпаты дома обыграли Динамо (1:0) и помогли Шахтеру завоевать золотые медали украинского первенства.

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