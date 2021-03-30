"Заманушка", фишка. Зачем он нам, что у нас нет нормальных футболистов? Есть хорошие свои. Тем более, он был в Украине пару раз. Какой смысл его брать?

Килман побывал в Украине – защитник Вулверхэмптона занимается получением украинского гражданства

Да, человек играет в АПЛ, и что? Он же не украинец, у него нет того восприятия, как быть настоящим украинцем. Люди скажут: "Что там Федя рассказывает, у него хороший уровень". Но, я думаю, лучше, чтобы был свой футболист с нашим менталитетом.

У нас достаточно много хороших футболистов, кроме Динамо и Шахтера. Заря, в Полтаве можно поискать и найти классных игроков, в Александрии. Натурализировать для конкуренции – это неплохой вариант, но чтобы делать это систематически – я к этому плохо отношусь", – признался Федецкий в интервью SportArenaTV.

Заметим, 23-летний Килман имеет украинские корни. Он является воспитанником академий Фулхэма и Гиллингема, а к Вулверхэмптону присоединился в августе 2018 года. В текущем сезоне Макс провел в футболке "волков" 17 матчей и отметился двумя ассистами.

Україна та "казус Гвардіоли" – поведінка Шевченка насторожує, але збірну ще можна врятувати