"Лучший матч Украины в 2020 году? Исторически, и, наверное, лучшим по исполнению, был матч против испанцев. До этого мы еще ни разу не обыгрывали эту топ-сборную, однако времена меняются.

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Кто из сборников достиг наибольшего прогресса? Как всегда в последние годы свой уровень показал Руслан Малиновский. А из новичков, я бы отметил Александра Зубкова и Илью Забарного, которые ухватились за свой шанс. У нас хорошая молодежь с огромным потенциалом. Для ребят, которые попали в главную команду страны, прошлый год можно записать в актив, для них это будет большой опыт.

Думаю, у сборной Украины селекция работает нормально, поэтому никто не будет обделен вниманием, если будет видно, что он достоин вызова в главную команду. Это касается и молодых футболистов, и исполнителей с определенным опытом. Но чтобы стать частью коллектива, нужно работать не покладая рук", – отметил Федецкий в интервью Команда№1.

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