Бывшие футболисты львовских Карпат Артем Федецкий и Самсон Годвин тепло поздоровались на матче UA STEEL LEAGUE.

Артем Федецкий посетил поединок медиафутбольной лиги между командами Ultimate и Rеnthen, за которую выступает экс-партнер Федецкого по Карпатам Самсон Годвин.

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После матча, который завершился победой Ultimate со счетом 4:3, бывшие одноклубники тепло встретились и обнялись.

Напомним, Самсон Годвин был игроком Карпат в 2002-2012 и в 2013 году. Экс-полузащитник является рекордсменом клуба по количеству матчей среди легионеров, нигериец сыграл 230 матчей за клуб. Артем Федецкий выступал в составе Карпат в 2009-2012 и в 2017-2019 гг.

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