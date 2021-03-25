Федецкий: То, что французы не смогли настроиться – нас не интересует
Экс-защитник сборной Украины, а ныне эксперт каналов "Футбол" Артем Федецкий поделился впечатлениями от матча сборной Украины против подопечных Дидье Дешама.
"Я всегда верю в нашу сборную. Молодцы ребята, терпели, играли до конца. Сумели найти свой момент и забить.
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Может, Сидорчук и задумывал где-то коварно пробить и забить. Сборная Украины смогла сыграть компактно и не давала свободные зоны, страховали друг друга. Сыграли очень грамотно. Видно, что в конце было уже тяжело, но ребята сумели дотерпеть. То, что французы не смогли настроиться – нас не интересует. Принимаем Казахстан, Финляндию и двигаемся дальше", – сказал Федецкий в программе "Головна команда".
Напомним, украинцы на выезде расписали боевую ничью с действующим чемпионом мира. Уже 28 марта на "сине-желтых" ожидает второй поединок квалификации ЧМ-2022 против Финляндии.
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