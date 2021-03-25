"Я всегда верю в нашу сборную. Молодцы ребята, терпели, играли до конца. Сумели найти свой момент и забить.

Кривенцов оценил шансы Украины в отборе к ЧМ-2022 после ничьей с Францией

Может, Сидорчук и задумывал где-то коварно пробить и забить. Сборная Украины смогла сыграть компактно и не давала свободные зоны, страховали друг друга. Сыграли очень грамотно. Видно, что в конце было уже тяжело, но ребята сумели дотерпеть. То, что французы не смогли настроиться – нас не интересует. Принимаем Казахстан, Финляндию и двигаемся дальше", – сказал Федецкий в программе "Головна команда".

Напомним, украинцы на выезде расписали боевую ничью с действующим чемпионом мира. Уже 28 марта на "сине-желтых" ожидает второй поединок квалификации ЧМ-2022 против Финляндии.

Франция – Украина: прекрасный старт отбора, (не)странная схема, тотальный прагматизм Шевы и бледные копии чемпионов мира