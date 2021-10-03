"Футболисты живут от матча к матчу. Зная амбиции Динамо, настраиваться на Шахтер лишний раз не нужно. "Горняки" стремятся вернуть чемпионство, а динамовцы – его отстоять. Поэтому не стоит принимать во внимание то, что было в матче за Суперкубок Украины. Это будет совсем другая игра. Фаворита выделить трудно. Шансы обеих команд равны.

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Конечно, после 3:0 в матче за Суперкубок Луческу хорошо "встряхнул" футболистов и они с совсем другим настроением выйдут на матч чемпионата. Относительно Шахтера, то для них большой минус – потеря одного из лидеров атаки Траоре. Тем не менее, его есть кем заменить. Даже кто-то из молодых игроков, которые хотят проявить себя.

Атака Динамо? Какие еще варианты Лучеку имеет кроме Гармаша? Супрягу уже продают в Серию А лет пять и не могут продать. То, что я вижу, зная отношение Луческу к Супряге – перспектив у него в Динамо мало. Ему нужно как можно быстрее менять команду, по моему мнению. Это будет лучше для его прогресса, поскольку постоянная канитель с трансферами, разные разговоры. Игрока покупают, когда он на виду, а сколько времени на поле провел Владислав в этом году? Наверное, Гармаш не от добра играет центрального нападающего, когда есть центральный нападающий, наконечник. Владиславу стоит задуматься над своим отношением к футболу. Только он все может исправить", – сказал Федецкий в комментарии 1927.kiev.ua.

Напомним, битва между Динамо и Шахтером состоится уже сегодня, 3 октября, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:30.

Динамо – Шахтер: анонс матча УПЛ