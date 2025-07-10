Экс-игрок Шахтера и сборной Украины Артем Федецкий поделился мыслями относительно матча донецкого клуба против Ильвеса в рамках квалификации к Лиге Европы.

"То, что чемпионат в Финляндии в разгаре, а наши команды еще только завершают подготовку к новому сезону не должно создать какие-то проблемы Шахтеру. Как и то, что в последних спаррингах "горняки" действовали не всегда убедительно.

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Не исключено, что им не хватало свежести, ведь тренировались трижды в день, такого раньше руководители Шахтера не практиковали. Однако убежден, что этот прочно заложенный фундамент общефизической подготовки на длинной дистанции обязательно даст о себе знать.

Все же, класс "горняков" выше, поэтому я не сомневаюсь, что Шахтер уверенно завоюет путевку в следующий раунд. Весомый задел будет сделан сегодня в Словении, где "горняки" возьмут верх с преимуществом, как минимум, в два мяча", – сказал Федецкий для Sport.ua.

Напомним, что матч против Ильвеса состоится сегодня, 10 июля. Игра начнется в 21:00 по киевскому времени. Второй поединок противостояния состоится 17 июля в Тампере (Финляндия).

В случае прохода Ильвеса, донетчане во втором квалификационном раунде ЛЕ сыграют против турецкого Бешикташа.

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