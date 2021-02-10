"СК Днепр-1 – жалкая пародия на Днепр? Однозначно. Я не могу принять эту команду. Днепр, который был – это со своей историей, болельщиками.

Федецкий имел предложение возобновить карьеру в клубе УПЛ

Клуба уже практически нет, играют в любителях, а фанаты остались их поддержать. СК Днепр-1 – это какая-то китайская подделка", – поделился Федецкий в интервью Брутальному футболу.

Напомним, Артем выступал за Днепр с 2012 по 2016 годы, а из величайших достижений в составе днепрян – серебряные медали УПЛ и финал Лиги Европы.

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