"Относительно того, где работать, это да – мир не заканчивается на одном лишь Зените. Тимощук создал с этим клубом историю – выиграл Кубок УЕФА, стал чемпионом России, выиграл практически все...

Тимощук мог перейти из Шахтера в Европу, а не в Россию – трансфер уже был согласован

Почему он сейчас работает в Зените –это больше личное. Толик развелся, у него сейчас другая жена. Наверное, это повлияло. Что касается его патриотизма... Критики он уже много получил. Лично зная Толика и его отношение к Украине, я считаю, что он – патриот Украины.

Кто-то смотрит со стороны. Видит какие-то общие фразы, вырванные из контекста, какие-то поступки. Когда он играл за сборную, мы довольно много ездили и во Львове в госпиталь, и в Киеве, после чего Толику прилетала с той стороны критика. Потом как-то отказывались – тогда с нашей. Человек публичный, поэтому многое получал в свой адрес", – сказал Федецкий в эфире SportArena TV.

Голодуючі Поволжя-6: список українців, які виступають у чемпіонаті Росії – різкий наплив заробітчан, черга за паспортами