Федецкий: Считаю, что команда движется в правильном направлении

Капитан Карпат Артем Федецкий поделился ожиданиями от матча против Зари в 4 туре УПЛ.

"Заря – достаточно серьезный соперник, который к тому же играет в еврокубках. Готовимся в штатном режиме. Хочется, как минимум, показать такую ​​же игру, как в первом тайме с Олимпиком и конечно довести матч до приятного результата, до победы.

Я считаю, что команда движется в правильном направлении, развивается и растет в профессиональном плане. В футболе ошибки всегда есть и будут, а побеждает тот, кто меньше их допускает", – цитирует Федецкого официальный сайт Карпат.

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Напомним, матч 4-го тура УПЛ Карпаты – Заря состоится 12 августа. Начало в 17:00.