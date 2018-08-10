Федецкий: Считаю, что команда движется в правильном направлении

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"Якби я грав з Азаром, то виписував би йому підсрачники на кожному тренуванні". Брутальні правила життя Роя Кіна
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Найцікавіше про трансфери, оцінка перспектив у топ-6 та знайомство з новачками. Прев'ю АПЛ сезону-2018/19Англия — 09:00 574
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