"Может ли Шахтер выиграть Лигу конференций? А почему нет? "Горняки" сейчас показывают классную игру: команда атакует, прессингует, когда нужно отходит назад. Видно, что Туран ставит команде умный футбол. Мне симпатична игра Шахтера.

Несмотря на вылет из Лиги Европы, я бы не делал какой-то трагедии. Нужно дальше продолжать борьбу. Не будем сразу говорить о выигрыше Лиги конференций, пусть лучше задачи ставятся от матча к матчу. Хороший пример – Александрия Ротаня в прошлом сезоне. Они не говорили, что хотят завоевать медали УПЛ и выйти в еврокубки, а просто работали от матча к матчу, и завершили сезон на третьем месте", – сказал Федецкий в интервью Украинскому футболу.

К слову, уже сегодня, 21 августа, Шахтер проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА против Серветта. Старт игры запланирован на 21:00 по киевскому времени.

