"Ярмоленко, как говорит Сидорчук, сейчас действительно такой локомотив, который тащит на себе сборную, он ее лидер. Рано его списали. Рано списали в Вест Хэме, в дортмундской Боруссии.

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Европейский футбол немножко другой. Ярмола доказал, что есть еще порох в пороховницах. Показал, что он готов вести команду за собой, что он и делает. Яремчук тоже доказывает, что он лидер сборной Украины.

Сейчас у нас сборная, в игре за которую каждый может себя показать с лучшей стороны. Любой игрок, который находится в обойме сборной, может взять лидерство на себя и повести за собой команду. Приятно, что это делает капитан команды. Думаю, Андрей закрыл рты всем критикам и проявил себя с наилучшей стороны. Честь и хвала ему. Думаю, в следующих матчах Ярмоленко покажет себя еще с лучшей стороны", – сказал Федецкий в интервью Sport.ua.

Напомним, сейчас в активе Ярмоленко в двух матчах Евро-2020 два гола и голевая передача.

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