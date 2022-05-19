Напомним, команда Александра Петракова играла два дня подряд. Сначала сборная Украины обыграла итальянский Эмполи (2:1), а затем не смогла удержать победу над хорватской Риекой (1:1).

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"С первых минут была видна усталость. Первый тайм этого матча походил на первую половину игры из Эмполи, но тогда мы смогли добавить после перерыва. Тут была вязкая игра. Спишем все это на сборы. Ребята находятся под нагрузками и выходят на пик формы", – сказал Федецкий в эфире ТК Футбол.

После матча с Риекой игроки сборной Украины получили несколько выходных, после чего снова вернутся к работе. Национальная команда готовится к важным официальным матчам. "сине-желтых" ожидают по меньшей мере 4 матча: против Шотландии в плей-офф отбора на ЧМ-2022, а также против Армении и два против Ирландии в Лиге наций 2022/23.

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