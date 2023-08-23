"Конечно, в глаза бросается отсутствие Малиновского. Но если брать глобально, то у Руслана не было значительной игровой практики. Хотя есть некоторые игроки, у которых так же было не очень много матчей.

Ребров объявил заявку сборной Украины на матчи с Англией и Италией – не обошлось без сюрпризов

Но это – решение тренера. Я думаю, что перед тем как Ребров формировал список он, скорее всего, общался с Малиновским. Наверное, они переговорили. Возможно Руслан не в той игровой форме находится, в которой бы хотелось. Конечно, это потеря, но есть рабочие моменты. Есть футболисты, которые способны заменить Руслана.

Зинченко так же пока не в форме. В крайнем матче Арсенала вышел на несколько минут. Но, думаю, к матчам сборной он еще наберет форму, с этим проблем не будет. Шапаренко – он в принципе играет все матчи, восстановился после травмы и неплохо выглядит. Думаю, он готов играть с первых минут в следующих матчах за сборную.

Понимаете, не может в сборной Украины быть таких игроков, которых нельзя заменить. Возможно не такого уровня, но на то они и игроки сборной, чтобы подстраховать или заменить того или иного футболиста. Если бы это был клубный чемпионат, то могут быть нюансы. Игрок хорошего уровня вылетает и потом тренер думает кем его заменить. А в сборной, кто бы ни пропускал матч – всегда есть люди, которые готовы их заменить. С этим, я считаю, проблем не будет.

Футбол – это такая штука, в которой всегда есть рабочий процесс. Конечно, для тренера круто, когда все игроки в форме, в тонусе, в хорошем психологическом настроении и физическом. С Италией и Англией надо брать очки, нам уже некуда отступать. Поражение в любом из этих матчей может поставить под вопрос выход из группы. Я думаю, когда команда соберется, проведет несколько тренировок, тогда появится более четкая картинка – кто на 100% сможет быть готов к этим матчам, а кто, возможно, только к одному из них", – сказал Федецкий в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, 9 сентября сборная Украины сыграет свой матч отбора на Евро-2024 против Англии, а 12-го – встретится с Италией.

"Чергова зламана іграшка": Лунін не зміг дотиснути Анчелотті – ЗМІ та фанати підтримували українця