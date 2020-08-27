"Кто для Динамо более выгодный на жеребьевке квалификации Лиги чемпионов? ПАОК, АЗ или Рапид Вена? Они плюс-минус равные клубы, но, мне кажется, что с греками, с ПАОКом не очень просто будет.

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А с теми командами, у которых более такое европейское направление в футболе, будет немножко легче играть. Ведь они сами играют и дают сопернику играть. Там можно будет ожидать интересный красивый футбол. А греки может будут немного упираться", – сказал Артем Федецкий в комментарии Meta Ratings.

Напомним, уже в понедельник, 31 августа, состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Команда Луческу сыграет с Рапидом, ПАОКом или АЗ.

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