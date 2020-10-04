"Не думаю, что поражение сборной Украины от испанцев (0:4) дает основание считать, что между сборными столь большая разница. Это один отдельно взятый матч. Без сомнения, испанцы были сильнее. Однако, я уверен, что в нашей сборной пройдет серьезный анализ этого поединка. Этот проигрыш был крайне полезен для подготовки к финальной части чемпионата Европы, которая, надеюсь, состоится в 2021 году.

Франция – Украина: команда Шевченко в полном составе соберется уже в Париже

Мотивация должна присутствовать всегда, пусть даже этот турнир и призван заменить товарищеские матчи. Выступая в компании с такими сборными, как Испания, Германия или Швейцария, всегда хочется прыгнуть выше головы. Приятно видеть сборную Украины среди лучших. Однако самый важный турнир ждет нашу команду в следующем году.

О перспективах команды Андрея Шевченко в Лиге наций... Варианты могут быть разные. Ведь сейчас вызывается много молодых футболистов, им тоже могут дать игровое время, но ребятам еще надо понять структуру игры коллектива. Сразу добиться полного взаимопонимания практически невозможно.

Будут ли в октябрьских матчах "сине-желтые" выглядеть сильнее? Здесь тоже многое будет зависеть от того, какие составы выставят на игру и немцы, и испанцы. Но, по крайней мере функционально, думаю, украинцы не уступят своим более именитым оппонентам. Шевченко удастся правильно распределить командные силы и наши ребята будут достойно выглядеть на фоне лучших сборных Европы", – сказал Федецкий в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, подопечные Андрея Шевченко 7 октября проведут товарищеский матч с Францией, который станет подготовительным к поединкам Лиги наций: 10 октября "сине-желтые" будут принимать Германию, а через три дня – Испанию.

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