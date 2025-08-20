– Артем, по вашему мнению, в чем причина не совсем удачных результатов Полесья на старте сезона?

– Какой бы ни была финансовая составляющая житомирской команды, есть опыт, точнее его отсутствие у многих футболистов Полесья, которые играют каждые три-четыре дня. Плюс негативное влияние оказывают постоянные переезды. Игроки практически не имеют времени на восстановление.

Допустим, в индивидуальном плане футболисты ЛНЗ не превосходят в классе игроков Полесья, но команда Виталия Пономарева целенаправленно готовилась к этому противостоянию, а житомиряне вышли на игру, по сути, с колес. Поэтому преимущество черкасской команды чувствовалось.

Сейчас критики Руслана Ротаня на коне, мол, команда в новом сезоне сыграла семь матчей и потерпела четыре поражения, но я уверен, что тренерскому штабу нужно еще немного времени, чтобы игроки полностью приняли требования главного тренера. Тогда и результаты Полесья пойдут вверх. Здесь также, как и в случае с Александрией, футболистам нужно собрать все силы в кулак и как можно быстрее пройти этот переходный период.

Также сейчас необходимо забыть поражение от ЛНЗ и готовиться к Фиорентине, поскольку в чемпионате еще можно все наверстать, а вот в еврокубках такой возможности может и не быть, – сказал Федецкий в комментарии Sport.ua.

