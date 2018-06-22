Федецкий: Нужно сохранить ту команду, которая была в конце прошлого чемпионата

Защитник Карпат Артем Федецкий рассказал о подготовке команды к следующему сезону.

"Сразу увидел позитив в глазах ребят. Мне кажется, то настроение, которое у нас было в раздевалке, в рабочем процессе сохранился еще с прошлого сезона. У команды будут новые задачи, для выполнения которых необходимо быть максимально подготовленными.

Спарринг – всегда ответственный за любое тренировки. В первой части подготовки будут делать акцент на физические кондиции, чтобы заложить фундамент на будущий сезон. Поэтому соперники с которыми должны сыграть достаточно неплохими, встреча с ними будет такая проверка для нас.

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Матч против Прикарпатья? Это будет обычный спарринг. Неприятный осадок после встречи с ними остался, однако, стоит отделять официальные поединки от товарищеских. Побеждать хочется всегда, но спарринги мы рассматриваем только как подготовку к сезону.

Дерби? Думаю, это будет сумасшедший по эмоциям матч. Хотя команда и носит название Львов, однако, клуб номер один для этого города – Карпаты.

Говорил это раньше и повторюсь, что нам нужно максимально сохранить ту команду, которая была в конце прошлого чемпионата. По усилениям, то они конечно будут. Я и команда поможем каждому быстрее влиться в наш коллектив. Главное, чтобы новички были хорошими людьми и помогали Карпатам в будущем достигать высоких результатов", – цитирует Федецкого официальный сайт Карпат.