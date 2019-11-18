Федецкий: Не понимаю, почему Шевченко не обращает внимание на Зозулю

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий оценил уровень игры "сине-желтых" в матче отбора на Евро-2020 против Сербии.

"Что касается ребят, которые заменили основных игроков, то по этой игре хороших слов заслуживает Сидорчук, который вышел на свой прежний качественный уровень. Кому нужно добавить, так это Шепелеву.

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Отметил бы эффективную игру Яремчука, которого можно смело назвать королем штрафной. Имея один-два момента, он их реализует. А это говорит о классе нападающего. Давно в сборной не было такого форварда, который "кошмарит" защитников. Последним был Роман Зозуля, который постоянно давил своей работоспособностью на соперников. Их стиль очень похожих друг на друга.

К слову, мне не понятно, почему главный тренер не обращает внимание на Зозулю. Он сейчас в хорошей форме и заслуживает вызова в сборную. Но это только мое мнение, я никому его не навязываю. Да, он играет в испанской Сегунде, которая не уступает нашей Премьер-лиге, а в некоторых компонентах возможно и сильнее", – цитирует Федецкого UA-Футбол.

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