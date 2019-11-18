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Федецкий: Не понимаю, почему Шевченко не обращает внимание на Зозулю

15:17 108 Читати українською
Федецкий: Не понимаю, почему Шевченко не обращает внимание на Зозулю
Зозуля и Федецкий / фото с открытых источников

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий оценил уровень игры "сине-желтых" в матче отбора на Евро-2020 против Сербии.

9’ Душан Тадич
56’ Александар Митрович
 
Роман Яремчук 33’
Артем Беседин 90+3’
9’ Душан Тадич
33’ Роман Яремчук
56’ Александар Митрович
90+3’ Артем Беседин

"Что касается ребят, которые заменили основных игроков, то по этой игре хороших слов заслуживает Сидорчук, который вышел на свой прежний качественный уровень. Кому нужно добавить, так это Шепелеву.

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Отметил бы эффективную игру Яремчука, которого можно смело назвать королем штрафной. Имея один-два момента, он их реализует. А это говорит о классе нападающего. Давно в сборной не было такого форварда, который "кошмарит" защитников. Последним был Роман Зозуля, который постоянно давил своей работоспособностью на соперников. Их стиль очень похожих друг на друга.

К слову, мне не понятно, почему главный тренер не обращает внимание на Зозулю. Он сейчас в хорошей форме и заслуживает вызова в сборную. Но это только мое мнение, я никому его не навязываю. Да, он играет в испанской Сегунде, которая не уступает нашей Премьер-лиге, а в некоторых компонентах возможно и сильнее", – цитирует Федецкого UA-Футбол.

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Теги
Евро-2020 Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко Сербия - Украина Роман Зозуля Роман Зозуля Артем Федецкий Артем Федецкий Украина Украина
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