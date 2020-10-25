"Мне очень нравится игра Александра Тымчика. Я видел, как прекрасно он сыграл за сборную во Львове (против Швейцарии – прим.).

Шахтер отправит трех игроков в олимпийскую сборную Бразилии

Также отмечу Додо из Шахтера. Бразилец очень здорово прогрессирует", – сказал Федецкий в комментарии программе "AUTO Гол".

Напомним, Тымчик в текущем сезоне провел за Динамо 3 матча во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Додо сыграл за "горняков" 9 поединков, записав в свой актив одну результативную передачу.

Динамо – Александрия: проблеск команды мечты дарит Луческу лидерство, достойный Гармаш под крылом настоящего капитана