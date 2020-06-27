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Федецкий нашел себе новую команду

14:00 - Читати українською
Федецкий нашел себе новую команду
Артем Федецкий / Фото из открытых источников

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий после длительной паузы снова выйдет на поле.

Экс-защитник Шахтера, Карпат и Днепра Артем Федецкий будет выступать в чемпионате Украины среди любителей, сообщает издание Footboom.

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Новой командой 35-летнего экс-игрока сборной Украины стал чемпион Волынской области – Вотранс. Команда из Луцка уже подала заявку на вторую часть сезона чемпионата Украины среди любителей, который возобновится 27 июня. В списке семь новых футболистов, среди которых, в частности, и Федецкий.

К слову, еще одним новичком Вотранса стал воспитанник донецкого Шахтера Василий Штандер, который в 2015 году стал финалистом Юношеской лиги УЕФА. Первый матч после рестарта сезона Вотранс проведет 4 июля на выезде против Карпаты-Энергетик (Галич).

Напомним, последней командой Федецкого были львовские Карпаты, которые он покинул в 2019 году.

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