Федецкий нашел объяснение, почему не смог закрепиться в Шахтере

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий вспомнил, как оказался в академии донецкого Шахтера.

"Когда заканчивал 10-й класс, меня пригласили в команду Фемида-Интер, где действительно тренером был Виталий Владимирович. Кварцяный сильно хотел, чтобы я подписал контракт. Почти каждый день звонил отцу. И тут пришло приглашение приехать на просмотр в академию Шахтера. Пробыл там три дня, вернулся домой, а через неделю перезвонили, сообщив, что хотят зачислить в группу.

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Почему себя не реализовал? Была большая конкуренция. Да к тому же получил серьезную травму колена, после чего многие врачи говорили, что нужно заканчивать с футболом. Как учил отец: "Никогда не опускай руки, а там жизнь тебе подскажет, куда и что нужно делать". Так и получилось.

Перешел в Карпаты, где со стороны главного тренера Кононова имел полное доверие. Если в киевском Арсенале у меня было боевое крещение, в Харькове заложил фундамент опыта и уверенности, то в Карпатах получил старт для будущих достижений и мечтаний, откуда и пошел взлет в карьере. Именно во Львове появилась цель попасть в сборную Украины", – сказал Федецкий в интервью UA-Футбол.

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К слову, Федецкий находился в системе Шахтера с 2001 года, однако за взрослую команду дончан Артем провел лишь 9 матчей, в которых записал в свой актив 1 гол. После ряда аренд в разные клубы УПЛ украинец в 2012 окончательно покинул "горняков", подписав полноценный контракт с Днепром.