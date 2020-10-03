Бывший игрок Шахтера и сборной Украины Артем Федецкий выразил свое восхищение группой дончан в ЛЧ.

"У Шахтера хорошая знакомая группа. В двух матчах с Интером "горняки" попытаются взять реванш за поражение в полуфинале Лиги Европы.

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Реал – тоже интересный соперник. Лунин приедет в Украину. И непростая команда из Германии – Боруссия Менхенгладбах. Будет очень интересно", – сказал Артем Федецкий в комментарии Футбол News.

Напомним, соперниками Шахтера на групповом этапе Лиги чемпионов стали Реал, Интер и Боруссия М.

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