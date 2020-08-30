"Почему я не дотягивал до уровня "горняков", которые выиграли Кубок УЕФА? Через работу можно было подтянуться. Все видят красивую картинку, когда футболисты выходят на поле, на матч, 40 тысяч болельщиков. Это круто. Стартовые 11 плюс камера показывает скамейку запасных. Но есть монотонная, черновая работа на тренировках каждый божий день. У меня на сборах с Луческу бывали такие моменты, когда реально хотелось плакать. Ты выжимаешь все из себя, вроде, все делаешь, приходишь домой – чуть сознание не теряешь. Падаешь, тебе уже ничего не хочется.

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Я честный сам перед собой. У Луческу свое видение, но тренер он топовый. По поводу раскрытия молодых талантов, особенно бразильцев – просто бомба. Он ни с кем не прогадал, может, были единичные случаи, но это несущественно. Однако, в плане человеческих качеств – вопрос риторический. Отношение к одним одно было, к другим – другое. К легионерам лояльнее, всегда "чихвостил" украинцев. Я потом начал анализировать, это наверное из-за того, что они были куплены за баснословные деньги.

А сейчас я в шоке от его перехода в Динамо. Ранее у него на сердце была эмблема Шахтера, а теперь Динамо. Если бы он работал в Шахтере год или два – это одно. А когда он сделал сумасшедшую историю...

Он говорит, что он легенда Шахтера, но разве будет нормальный человек так говорить? Я бы никогда не сказал, что я там легенда украинского футбола. Есть люди более заслуженные, которые достигли большего. Когда человек говорит, что она легенда Шахтера и переходит к заклятому спортивному врагу, принимает клуб... Разве что он работает как агент, засланный казачок, чтобы Динамо немного развалить изнутри.

Отношение ультрас Динамо к нему – отрицательное. Однако есть еще одна сторона – отношение ультрас Шахтера. Оно такое же. Если ему сейчас готовили на юбилей памятник, то он так и будет стоять там в лесу, где тренируются, накрытый брезентом", – сказал Федецкий в программе "Вацко Live".

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