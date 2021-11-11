"Для нас сейчас существует один матч – против Боснии. Это будет финал финалов. Это будет та самая игра, где все или ничего. В СМИ пишут, что из-за травмы участие в матче лидера боснийцев Джеко под вопросом. Для Украины это большой плюс.

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У нас, за исключением Миколенко, все в обойме. Поговорили по-мужски между собой Малиновский и Петраков. Оба готовы делать все во благо сборной. Зина вернется. Это будет финал для нас. Я верю в то, что нашим ребятам по силам обыграть Боснию. Надо сделать все возможное, чтобы после игры с боснийцами в адрес сборной Украины звучали слова похвалы. Будем в это верить", – цитирует Федецкого Meta-ratings.

Напомним, в матче Босния – Украина, вероятнее всего, будет решаться судьба второй строчки в группе D отбора на Мундиаль.

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