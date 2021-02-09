"Меня звал Миша Кополовец в Минай. Чтобы я поехал на сборы с ними. Но, понимаете, там другой уровень и нагрузки. Хотя я держу себя в хорошем тонусе.

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Однако понимаю, что нужно опять же восстанавливать кондиции. Считаю, если уж сказал себе, что достаточно, то нужно себя искать в чем-то другом", – рассказал Федецкий в интервью Брутальному футболу.

Напомним, Артем в свое время выступал за целый ряд украинских команд, однако больше всего запомнился выступлениями в составе Карпат и Днепра. Сейчас защитник выступает на любительском уровне за луцкий Вотранс.

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