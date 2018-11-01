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Федецкий: Хотел бы в соперники Минай Кополовца

09:17 70 Читати українською
Федецкий: Хотел бы в соперники Минай Кополовца
Артем Федецкий в матче против Черкащины-Академии / ФК Карпаты

Защитник Карпат Артем Федецкий прокомментировал матч 1/8 финала Кубка Украины против Черкащины-Академии.

"Команды, которые ниже по рангу, понимают, что немного уступают в мастерстве. Однако, благодаря самоотдаче, благодаря желанию, пытаются наверстать и нивелировать эту разницу. Мы победили с крупным счетом в Одессе и сейчас очень хотели пройти дальше.

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Для Карпат это была ключевая задача. Хорошо, что справились. Конечно, был нервный матч. Но это кубковая игра, поэтому ничего удивительного. Стоит взглянуть хотя бы на Германию, где успешно выступают команды из региональных лиг. Теперь будем готовиться дальше.

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Я хотел бы команду Кополовца получить в соперники. К сожалению, с Михаилом не пересечемся. Особых пожеланий на самом деле нет. Кто выпадет, с тем и будем играть. У нас общая мечта с нашими фанатами. Мы мечтаем о победе в Кубке", – цитирует Федецкого официальный сайт Карпат.

Кубок Украины1/8 финала

Черкащина-Академия - Карпаты: Среда 31 октября 2018

Черкащина-Академия
Матч окончен
0 : 1
Карпаты
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Теги
Кубок Украины Минай Минай Артем Федецкий Артем Федецкий Карпаты Карпаты Черкащина-Академия - Карпаты
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