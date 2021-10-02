"Я бы не сказал, что Заря проваливает еврокубковые выступления, скорее набивает шишки. Команда молодая. Мне импонирует их тренер, их молодой футбольный задор. Они еще учатся. Нельзя так просто выйти в Европу и дать результат. Против Буде Глимт они много получили мячей на выезде, но с Ромой был уже совсем другой уровень. Несмотря на то, что у римлян был не основной состав, Заря получила опыт на будущеее.

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Луганчанам нужно немножко показать зубы. Как ни крути, игроки у них молодые и перспективные. Им нужно добавлять требования к себе, прогрессировать и расти дальше. А если их раньше называли "мужиками", то и будут продолжать называть. В футболе есть понятие, что молодость – это нестабильность. Им нужно выйти на хороший уровень и держать его. Пока у Зари это не получается. Это приходит с опытом. Чем больше будет таких матчей, как с Ромой, тем быстрее Заря будет прогрессировать.

Как себя проявляет Геллер на посту президента Зари? Не так, как хотелось бы. У него не то видение, как у Ахметова и Ярославского. Возможно, поэтому и хромают результаты Зари в Европе. Если бы Геллер настолько сильно любил футбол, как Ярославский и Ахметов, все было бы по-другому", – сказал Федецкий в комментарии FanDay.

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