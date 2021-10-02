Федецкий: Если бы Геллер любил футбол так, как Ярославский и Ахметов, для Зари все было бы по-другому
Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий поразмыслил над дальнейшими перспективами подопечных Виктора Скрипника.
"Я бы не сказал, что Заря проваливает еврокубковые выступления, скорее набивает шишки. Команда молодая. Мне импонирует их тренер, их молодой футбольный задор. Они еще учатся. Нельзя так просто выйти в Европу и дать результат. Против Буде Глимт они много получили мячей на выезде, но с Ромой был уже совсем другой уровень. Несмотря на то, что у римлян был не основной состав, Заря получила опыт на будущеее.
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Луганчанам нужно немножко показать зубы. Как ни крути, игроки у них молодые и перспективные. Им нужно добавлять требования к себе, прогрессировать и расти дальше. А если их раньше называли "мужиками", то и будут продолжать называть. В футболе есть понятие, что молодость – это нестабильность. Им нужно выйти на хороший уровень и держать его. Пока у Зари это не получается. Это приходит с опытом. Чем больше будет таких матчей, как с Ромой, тем быстрее Заря будет прогрессировать.
Как себя проявляет Геллер на посту президента Зари? Не так, как хотелось бы. У него не то видение, как у Ахметова и Ярославского. Возможно, поэтому и хромают результаты Зари в Европе. Если бы Геллер настолько сильно любил футбол, как Ярославский и Ахметов, все было бы по-другому", – сказал Федецкий в комментарии FanDay.
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