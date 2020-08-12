Федецкий: Даже трио Луческу, Липпи, Анчелотти ничего не сможет противопоставить нынешнему Шахтеру

"В Шахтере есть менеджмент и президент, которые решают, в каком направлении команда будет развиваться. Луческу ушел из Шахтера, у них начался новый этап развития. Мирча конечно сделал безумный вклад в развитие Шахтера, но тогда шикарно работала селекционная служба. Все видели, какие игроки были у Шахтера, на каком уровне они сейчас играют.

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Я думаю, даже такое трио как Луческу, Липпи, Анчелотти ничего не сможет противопоставить такому Шахтеру, который есть на данный момент. Может, если в Динамо будут усиления и трансферы. Но я считаю, что их не будет. Суркис – не тот человек, который будет покупать игроков за довольно серьезные деньги, которые тратил Шахтер. Я не думаю, что он будет такое делать. И личный прогноз на предстоящие пять лет – Шахтеру не будет равных в чемпионате Украины.

Динамо, если хочет вернуть те амбиции, я не говорю уже о чемпионстве, а хотя бы о группе Лиги чемпионов, должно серьезно усилиться. Но я думаю, Игорь Суркис серьезные средства не выделит на усиление. Зная ситуацию в киевском клубе, где бывают проблемы с финансами, выделить любые средства на приобретение того или иного футболиста, этот вопрос неактуален. Поэтому они будут искать хороших футболистов либо за небольшие деньги, или, как Володя Костевич, подписывать свободных агентов", – сказал Федецкий в комментарии изданию Sport.ua.

Напомним, Артем выступал в составе Шахтера с 2002 по 2006 годы (однако тогда не сыграл за главную команду ни одного матча) и с 2008 по 2012 годы (большую часть этого периода играл в аренде за Карпаты).

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