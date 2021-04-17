"Сложно определить фаворита матча. "Горняки" все-таки надеются на то, что Динамо где-то может потерять очки. Но трудновато будет Шахтеру, поскольку это будет игра определяющая для Динамо. Если Шахтер не выиграет, то Динамо можно будет поздравить с чемпионством.

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Это будет игра за имидж. Как воспитанник Шахтера я отдам предпочтение "горнякам". Мне кажется, Шахтер выиграет в один мяч. Игра будет определяющая и по ней можно будет понять, кому вручат золотые медали.

Динамо – Шахтер – это всегда интересно. А тут еще и противостояние Луческу – Шахтер. И здесь очень все интересно. На Луческу держат зуб и фанаты Динамо. Думаю, даже чемпионство киевлян не изменит отношение некоторых болельщиков к румынскому специалисту", – цитирует Федецкого Sport.ua.

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