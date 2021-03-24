Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий считает, что хотя бы очко подопечные Шевченко в матче с чемпионами мира вполне могут получить.

"Самое важное – не вспоминать прошлые неудачи в поединках с этой командой. Хотя я уверен, что тренерский штаб сборной уже сделал анализ осеннего поражения с крупным счетом. Тогда много молодых футболистов получили, так сказать, крещение в сборной, поэтому сейчас нужно абстрагироваться и готовиться с совсем другим настроением к официальной стартовой игре отбора.

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Еще Андрею Шевченко нужно привести в нормальное психологическое состояние футболистов Динамо и Шахтера после последних неудач в Лиге Европы. У "горняков" вообще сейчас не все гладко в коллективе, учитывая последние события. Проблема с Тайсоном и поражение от Львова только ухудшили ситуацию.

Впрочем, ребята и сами должны понимать, против кого предстоит сыграть, поэтому очень важной будет концентрация с первой до последней минуты. В составе сборной Франции, что не игрок, то звезда, каждый может решить судьбу эпизода.

Также нужно быть готовым обороняться больше, чем обычно. Черновой работы будет очень много. Необходимо плотно сыграть с соперниками, как можно меньше давать им свободных зон, поскольку у французов много исполнителей с хорошей стартовой скоростью. Конечно, я не думаю, что хозяева будут доминировать все 90 минут, однако, когда наша сборная будет атаковать, ни в коем случае нельзя забывать об обороне.

На бумаге, вне всякого сомнения, фаворит сборная Франции. у них индивидуально игроки сильнее. Однако, за счет сплоченности, боевого духа, каких-то тактических хитростей, наша сборная может попытаться добиться положительного результата. Я не говорю о победе, хотя от нее никто не отказывается. Спрогнозирую результативную ничью 1:1", – сказал Федецкий в комментарии изданию РБ.

Напомним, подопечные Шевченко встретятся с действующими чемпионами мира уже сегодня, 24 марта. Начало встречи в 21:45.

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