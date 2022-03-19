"Война закончится, и Украина обязательно победит. Как дальше с этим жить Тимощуку, я не знаю. По-видимому, у него нет ни сердца, ни совести. Совершенно ничего у него нет в груди. Пустой человек, который поставил деньги выше совести и народа Украины.

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Бог ему судья, но он показал свое лицо. Мне неприятно сейчас говорить об этом, потому что мы с детства общались и дружили с этим человеком. Его поступок не подлежит никакой логике. Он предал себя прежде всего. Даже не знаю, как на это отреагирует его отец из Луцка. Тимощук знал, на что он идет", – поделился Федецкий в комментарии Футбол News.

Напомним, после начала войны Тимощук остался работать в России и никаким образом не поддержал Украину. Недавно УАФ лишила Тимощука всех регалий – исключила из реестра игроков сборной, аннулировала тренерский диплом и отобрала награды, полученные за время карьеры.

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