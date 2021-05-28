"Фавориты турнира? Я бы назвал сборные Франции, Германии и Испании. Впрочем, мне что-то подсказывает, что на предстоящем чемпионате Европы будет немало сюрпризов. Повлияет ли на нашу сборную слабый старт в отборе на ЧМ? Это покажут только сами поединки чемпионата Европы. Однако хочется верить, что ничьи с Финляндией и Казахстаном могут быть встряской для наших ребят. Важно сделать правильный анализ, а во время форума абстрагироваться от тех осечек. Верю, что сборная Украины докажет случайность своих неудач в отборе чемпионата мира.

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Трудно сказать, станет ли для нас плюсом старт против Нидерландов. 50 на 50. Это стартовый матч турнира для обеих сборных. Да, голландцы считаются фаворитами этого противостояния, но и нашей команде неплохо было бы в этом поединке достичь положительного результата, чтобы потом была большая уверенность. Это стало бы серьезной заявкой на выход из группы.

Какой результат будет удовлетворительным? Хуже, чем на прошлых наших чемпионатах Европы, быть уже не может (улыбается). Думаю, что сейчас все как минимум ждут от "сине-желтых" выхода из группы. Потом? Конечно, многое зависит от того, кто достанется в соперники. Но я мечтаю увидеть команду Андрея Шевченко в полуфинале турнира..." – сказал Федецкий в комментарии Команда№1.

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