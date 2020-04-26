Федецкий – о крахе Днепра: Маркевич доставал из кармана свои деньги

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий вспомнил период своих выступлений за Днепр.

"Это было похоже на полет в космос, как в организационном, так и в финансовом плане. Все было на высшем уровне, а затем наступил кризис, и Днепр просто упал в пропасть. Говорю это, а до сих пор скребет на душе.

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Передо мной долг накопился более миллиона долларов. Но дело даже не в деньгах, а в эмоциях и ощущениях! Тот коллектив, который был в Днепре, и то, что мы сделали, выйдя в финал Лиги Европы, практически не имея никакого финансирования, дорогого стоит. Доходило до того, что Маркевич доставал из кармана свои деньги, платил нам премиальные, и поверьте, суммы были немалые. Это было два раза. Один после матча с Аяксом, а второй, если не ошибаюсь, с Брюгге. Была команда "мужиков" с большой буквы. Как вспоминаешь, так до сих пор мурашки по коже.

После окончания контракта с Днепром звонили агенты с предложениями. А вот со своим агентом немного не угадал. Кроме Дармштадта был хороший вариант с Вердером, который в то время тренировал Виктор Скрипник. Но как сказали мне позже, что доверился не тому агенту. Но как бы то ни было, ни о чем не жалею. Почувствовал, что такое быть легионером в такой европейской стране, и быть участником в одном из сильнейших чемпионатов Европы", – сказал Федецкий в интервью UA-Футбол.

Дніпро, який ми втратили