Швейцарец стал претендентом на пост главного тренера марсельского Олимпика, утверждает Le 10 Sport.

Виллаш-Боаш анонсировал свой уход из Марселя – в клуб "сватают" экс-тренера Барселоны

Боссы провансальцев ищут нового специалиста, поскольку Андре Виллаш-Боаш покинет Велодром летом. Фавр имеет опыт работы во Франции, где в 2016-2018 гг. руководил Ниццей. Однако, пока шансы снова увидеть его на тренерской скамье в Лиге 1 крайне малы. Скорее всего, сам Фавр отклонит потенциальное предложение Марселя.

К слову, Олимпик в данный момент идет 6-м в чемпионате Франции, отставая от зоны Лиги чемпионов на 13 очков. Правда, у Марселя еще есть матч в запасе.

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