Фавр прокомментировал поражение Боруссии Д от Тоттенхэма

Главный тренер Боруссии Д Люсьен Фавр считает, что команда потерпела главное поражение в первом матче.

"У нас было много опасных моментов в первом тайме и несколько во втором. После пропущенного мяча мы продолжали играть смело. Нам просто не удалось забить.

Боруссия Д – Тоттенхэм – 0:1 – видео гола и обзор матча

Мы проиграли 0:1, но главное поражение мы потерпели еще в первом матче (0:3), что, на мой взгляд, было совсем необязательно. После такого просто быть не могло. Я мало что могу предъявить команде. Болельщики нас поддерживали до конца. Просто этого не хватило", – цитирует Фавра официальный сайт УЕФА.

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