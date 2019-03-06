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Фавр прокомментировал поражение Боруссии Д от Тоттенхэма

09:42 105 Читати українською
Фавр прокомментировал поражение Боруссии Д от Тоттенхэма
Люсьен Фавр / Соцсети

Главный тренер Боруссии Д Люсьен Фавр считает, что команда потерпела главное поражение в первом матче.

 
Харри Кейн 49’

"У нас было много опасных моментов в первом тайме и несколько во втором. После пропущенного мяча мы продолжали играть смело. Нам просто не удалось забить.

Боруссия Д – Тоттенхэм – 0:1 – видео гола и обзор матча

Мы проиграли 0:1, но главное поражение мы потерпели еще в первом матче (0:3), что, на мой взгляд, было совсем необязательно. После такого просто быть не могло. Я мало что могу предъявить команде. Болельщики нас поддерживали до конца. Просто этого не хватило", – цитирует Фавра официальный сайт УЕФА.

Тоттенхэм снова победил Боруссию Д и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

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Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд - Тоттенхэм Люсьен Фавр Люсьен Фавр
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