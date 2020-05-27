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Фавр не согласен с итогом противостояния с Баварией

00:16 20 Читати українською
Фавр не согласен с итогом противостояния с Баварией
Люсьен Фавр / dpa

Наставник дортмундской Боруссии Люсьен Фавр поделился мыслями о поединке против мюнхенской Баварии (0:1) в рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги.

 
Йозуа Киммих 43’
43’ Йозуа Киммих

"В первые 30 минут мы играли хорошо, но потом слишком глубоко сели. Второй тайм тоже был неплох.

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Мы имели моменты, но нам не хватило последней, предпоследней передачи. Мы заслуживали ничьей, как минимум. Мы выглядели лучше, чем в поединках против Вольфсбурга и Шальке", – цитирует тренера официальный сайт клуба.

Напомним, что Der Klassiker завершился минимальной победой Баварии. Единственный мяч в поединке забил Йозуа Киммих. Эта победа позволила мюнхенцам увеличить отрыв от конкурентов до 7-ми очков. До завершения чемпионата Германии осталось 6 туров.

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Германия Люсьен Фавр Люсьен Фавр Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд - Бавария
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