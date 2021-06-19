Вариант с приглашением швейцарца изучают боссы Кристал Пэлас, сообщает Sky Sports.

Тоттенхэм сменил приоритеты после фиаско с Гаттузо, – журналист

"Орлы" до сих пор ищут преемника Роя Ходжсона для работы на Селхерст Парк. Ранее Пэлас провалили переговоры с Эшпириту Санту, а претендентами на вакантную должность называли Дайча и Купера. Теперь к ним присоединился и обладатель Суперкубка Германии-2019.

Фавр находится без работы с декабря 2020 года, когда был уволен Боруссией Д после серии неубедительных результатов. Ранее он также работал с Серветтом, Цюрихом, Гертой, Боруссией М и Ниццей.

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