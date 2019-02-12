Фавр: Матч с Тоттенхэмом будет сложным

Наставник Боруссии Д Люсьен Фавр поделился ожиданиями от матча против Тоттенхэма в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы концентрируемся на завтрашнем матче, а уже потом на Бундеслиге. За Тоттенхэм не сыграют Кейн и Алли, пропустят матч и некоторые наши футболисты. Давайте не будем говорить о тех, кого сейчас нет.

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То, что мы пропускаем мячи, не имеет отношения к агрессивности. Перед такими матчами надо придерживаться своих сильных качеств. Тоттенхэм идет в чемпионате Англии на третьем месте, что говорит о многом. Будет трудно", – цитирует Фавра официальный сайт УЕФА.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Тоттенхэм – Боруссия Д состоится завтра, 13 февраля. Начало матча – в 22:00.

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