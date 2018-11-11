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Фавр: Матч Боруссия Д – Бавария стал отличной рекламой для Бундеслиги

10:30 18 Читати українською
Фавр: Матч Боруссия Д – Бавария стал отличной рекламой для Бундеслиги
Люсьен Фавр / фото из соцсетей

Главный тренер дортмундской Боруссии Люсьен Фавр поделился впечатлениями после победы над Баварией в матче 11 тура чемпионата Германии.

"Это была абсолютно сумасшедшая игра. Бавария была очень сильной в начале игры. Они доминировали и имели колоссальное преимущество во владении мячом. Нам не удавалось забрать его под свой контроль, мы сразу теряли его.

Боруссия Д – Бавария – 3:2 – видео голов и обзор матча

Это было очень сложно, но я знал, что они уменьшат темп. Прессинг Баварии был очень мощным, это было похоже на бумеранг, они снова и снова давили на нас. Мы должны были защищаться и ждать.

В первые 30 минут Бавария доминировала, я еще не видел ее такой сильной в этом сезоне. Во втором тайме мы сыграли намного лучше! Это была замечательная игра и замечательная реклама для Бундеслиги.

Боруссия Д в невероятном матче переиграла Баварию и оторвалась от мюнхенцев на 7 очков

Мы очень довольны, что смогли набрать 27 очков за 11 туров, но не более того. Еще многое предстоит сделать", – цитирует Фавра Sport1.de.

Германия11 турСигнал Идуна Парк (Дортмунд)

Боруссия Дортмунд - Бавария: Суббота 10 ноября 2018

Боруссия Дортмунд
Матч окончен
3 : 2
Бавария
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Теги
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Боруссия Дортмунд - Бавария Люсьен Фавр Люсьен Фавр
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