Фавр: Я был бы рад, если бы Месси сыграл против Боруссии Д

Главный тренер Боруссии Д Люсьен Фавр поделился ожиданиями от матча 1 тура группового этапа Лиги чемпионов против Барселоны.

"Я был бы рад, если бы Месси сыграл. Он – лучший игрок мира. Я не знаю, выйдет ли он на поле, но Барселона сильна как с ним, так и без него.

Месси попал в заявку на матч против Боруссии Д

Мы должны быть сконцентрированы в течение 95 минут. Мы хотели бы идти вперед, насколько это возможно. Но надо также хорошо защищаться, это очень важно. Барселона играет очень хорошо, при этом способна контратаковать, но мы будем готовы к этому.

Участие Пищека и Шульца? Пока ничего не знаем. Надо сегодня поговорить с врачом.

У меня было предчувствие, что мы попадем на Барселону. И мы рады результату жеребьевки. Я стажировался в Барселоне в течение двух недель в 1991 году под руководством Йохана Кройфа, и это меня вдохновило", – цитирует Фавра sport1.de.

Матч Боруссия Д – Барселона состоится 17 сентября в 22:00 по киевскому времени.

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