Фавр: Боруссия Д может получить много полезного со второго тайма матча с Барселоной

Главный тренер Боруссии Д Люсьен Фавр прокомментировал ничью с Барселоной (0:0) в матче 1 тура группового раунда Лиги чемпионов.

"Мы провели очень хороший второй тайм. Нам удавалось больше контролировать мяч, мы играли гораздо терпеливее и создали достаточно много моментов.

Боруссия Д – Барселона – 0:0 – видеообзор матча

Во втором тайме мы лучше прессинговали, высоко встречали соперников. Мы можем извлечь много полезного из второго тайма. В первой половине мы провели 10-15 хороших минут, затем они стали доминировать", – цитирует Фавра официальный сайт УЕФА.

В 1 туре группового этапа Боруссия Д и Барселона сыграли в сухую ничью.

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