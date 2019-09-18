toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ШАХТЕР - МАНЧЕСТЕР СИТИ ПСЖ - РЕАЛ МАДРИД БОРУССИЯ ДОРТМУНД - БАРСЕЛОНА ДИНАМО КИЕВ - МАЛЬМЕ

Фавр: Боруссия Д может получить много полезного со второго тайма матча с Барселоной

08:31 44 Читати українською
Фавр: Боруссия Д может получить много полезного со второго тайма матча с Барселоной
Люсьен Фавр / ФК Боруссия Д

Главный тренер Боруссии Д Люсьен Фавр прокомментировал ничью с Барселоной (0:0) в матче 1 тура группового раунда Лиги чемпионов.

 

"Мы провели очень хороший второй тайм. Нам удавалось больше контролировать мяч, мы играли гораздо терпеливее и создали достаточно много моментов.

Боруссия Д – Барселона – 0:0 – видеообзор матча

Во втором тайме мы лучше прессинговали, высоко встречали соперников. Мы можем извлечь много полезного из второго тайма. В первой половине мы провели 10-15 хороших минут, затем они стали доминировать", – цитирует Фавра официальный сайт УЕФА.

В 1 туре группового этапа Боруссия Д и Барселона сыграли в сухую ничью.

Боруссия – Барселона: Дортмунд уничтожает фаворита ЛЧ, но немцы и судьи решают все – черный вечер капитанов и ужас Месси

blog_ava
Боруссия – Барселона: Дортмунд уничтожает фаворита ЛЧ, но немцы и судьи решают все – черный вечер капитанов и ужас Месси
03:53
2003
Теги
Лига чемпионов Боруссия Дортмунд - Барселона Барселона Барселона Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Люсьен Фавр Люсьен Фавр
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
9
мин
Шахтер
22:00
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук