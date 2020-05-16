Фавр – об унижении Шальке перед пустым стадионом: 4:0 – это нормально

Главный тренер Боруссии Д Люсьен Фавр подытожил выступление своей команды в матче 26 тура Бундеслиги против Шальке (4:0).

"4:0 против Шальке – это нормально. Ключ успеха был в том, что команда играла хорошо в атаке и в обороне. Все было очень хорошо, это особенный матч.

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На трибунах нет шума, когда вы бьете по воротам, делаете отличный пас, гол – ничего не происходит. Это очень, очень странно. Мы очень скучаем по нашим фанатам. Это была игра, абсолютно отличающаяся от привычной. Трудно судить, насколько хорошей она была. Я чувствовал, что она не такая зажигательная, как планировалось, но игроки хорошо сосредоточились на своей работе", – цитирует Фавра Kicker.

Победа позволила Боруссии Д сократить отставание от Баварии до одного очка, однако у лидера Бундеслиги еще есть игра в запасе.

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