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Фавр – об унижении Шальке перед пустым стадионом: 4:0 – это нормально

21:57 15 Читати українською
Фавр – об унижении Шальке перед пустым стадионом: 4:0 – это нормально
Люсьен Фавр / Сайт Боруссии Д

Главный тренер Боруссии Д Люсьен Фавр подытожил выступление своей команды в матче 26 тура Бундеслиги против Шальке (4:0).

29’ Эрлинг Холанд
45’ Рафаэл Геррейро
48’ Торган Азар
63’ Рафаэл Геррейро
 
29’ Эрлинг Холанд
45’ Рафаэл Геррейро
48’ Торган Азар
63’ Рафаэл Геррейро

"4:0 против Шальке – это нормально. Ключ успеха был в том, что команда играла хорошо в атаке и в обороне. Все было очень хорошо, это особенный матч.

Топ-выступление Холанда и компании в видеообзоре матча Боруссия Д – Шальке – 4:0

На трибунах нет шума, когда вы бьете по воротам, делаете отличный пас, гол – ничего не происходит. Это очень, очень странно. Мы очень скучаем по нашим фанатам. Это была игра, абсолютно отличающаяся от привычной. Трудно судить, насколько хорошей она была. Я чувствовал, что она не такая зажигательная, как планировалось, но игроки хорошо сосредоточились на своей работе", – цитирует Фавра Kicker.

Победа позволила Боруссии Д сократить отставание от Баварии до одного очка, однако у лидера Бундеслиги еще есть игра в запасе.

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Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Боруссия Дортмунд - Шальке Люсьен Фавр Люсьен Фавр
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