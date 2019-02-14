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Фавр – о разгромном поражении от Тоттенхэма: Иногда нам просто нужно было защищаться

12:39 3 Читати українською
Фавр – о разгромном поражении от Тоттенхэма: Иногда нам просто нужно было защищаться
Люсьен Фавр / Соцсети

Главный тренер Боруссии Д Люсьен Фавр поделился мыслями о поражении от Тоттенхэма в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы хорошо сыграли в первом тайме, соперники почти не создавали моментов. Мы умело оборонялись и хорошо атаковали. Но затем допустили одну потерю, чего соперники и хотели. Они сразу перешли в атаку и забили гол. К сожалению, мы сделали им этот подарок.

Тоттенхэм уверенно разгромил Боруссию Д

После этого мы пытались играть слишком поспешно, и нам было очень трудно. Иногда нам просто нужно было защищаться. После второго гола было труднее удерживать мяч и создавать моменты", – цитирует Фавра официальный сайт УЕФА.

Тоттенхэм – Боруссия Д – 3:0 – видео голов и обзор матча

Напомним, в первом матче 1/8 Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Боруссией Д "шпоры" одержали победу со счетом 3:0 и имеют значительный гандикап перед ответным матчем.

Лига чемпионов1/8 финалаУэмбли (Лондон)

Тоттенхэм - Боруссия Дортмунд: Среда 13 февраля 2019

Тоттенхэм
Матч окончен
3 : 0
Боруссия Дортмунд
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Тоттенхэм - Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Лига чемпионов Люсьен Фавр Люсьен Фавр
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